Marica Pellegrinelli in bikini, pancino nudo

Dolci curve al sole della California per Marica Pellegrinelli, in attesa del suo secondo figlio da Eros Ramazzotti. La modella si crogiola al caldo nella sua luna di miele americana con il cantante, come documentano le immagini del settimanale Diva e Donna. Seno morbido, pancino arrotondato e occhi da cerbiatta per la bella Marica che darà alla luce un maschietto il prossimo marzo.