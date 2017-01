Emma Marrone e Laura Chiatti si abbracciano: è scoppiata la pace

Sono passati tre anni da quando Marco Bocci ha spezzato il cuore di Emma lasciandola per Laura Chiatti, che ha poi sposato e dalla quale ha avuto due figli. Ora però le due non solo hanno seppellito ogni rancore abbracciandosi in pubblico, come dimostrano le immagini pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi, in edicola dal 23 novembre, e che Tgcom24 mostra in anteprima, ma hanno anche lavorato insieme al film "La cena di Natale" per il quale Emma Marrone ha scritto la colonna sonora.