Emily Ratajkowski nuda: "Vi mostro quello che voglio"

Nuda allo specchio e nuda sul divano in due scatti a colori carichi di sensualità per Vanity Fair. Per le immagini in bianco e nero l'effetto è il medesimo. Bella, provocante e femminista, la modella ha le idee chiare: "Oggi quello che voglio mostrare di me in ogni momento è il mio modo di decidere", confessa al magazine. E intanto 17,7 milioni di follower su Instagram restano a guardare...

Senza cellulare non sa stare, ma non è ossessionata dai like dopo aver condiviso un suo scatto. E poco importa che nel giro di poche ore quella immagine farà incetta di milioni di click. Lei gestisce una specie di business sui social. "Quello che pubblico su Instagram è la mia vita, sono cose che ho fatto in diverse situazioni. A un certo punto mi sono accorta che i social network erano uno strumento che potevo usare per lavorare. L'evoluzione è stata graduale, naturale, organica".



Pubblicare una foto "è un modo di entrare in contatto con i miei fan, ma è anche la ragione per cui mi chiamano dappertutto", confessa la modella a Vanity con estrema sincerità. La Ratajkowski ha capito che la gente cerca emozioni sui social e lei ne regala molte...