Elite Model Look World: i vincitori sono Jana e Davidson

Sessantadue i finalisti (36 ragazze e 26 ragazzi) selezionati da una giuria composta da agenti, influenti personalità del mondo della moda e top model di fama internazionale come Isabeli Fontana, Alex Lundqvist e Andrés Velencoso.



Nata nella Repubblica Ceca, Jana Tvrdikova ha condiviso lo scettro con Davidson Obennebo, originario della Nigeria e primo modello di colore a vincere Elite Model Look. I vincitori sono stati premiati con contratti garantiti nel mondo della moda rispettivamente di 150.000 e 50.00 euro. Gli altri 13 (9 ragazze e 4 ragazzi) riceveranno invece contratti con Elite della durata di due anni, con compensi minimi garantiti di 50.000 euro per le donne e 20.000 euro per gli uomini.