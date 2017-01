Elisabetta Gregoraci, fisico spaziale e amore a gonfie vele

E' un'immagine sexy quella che Elisabetta Gregoraci posta su Instagram mentre si concede un momento di coccole per alleviare il suo mal di schiena. Sdraiata sul lettino dell'estetista con un asciugamano che copre appena il lato B mette a nudo le curve del seno e le gambe affusolate. Fortunato Flavio Briatore, che sul social non perde occasione per rinnovarle il suo amore...

Il 15 giugno Elisabetta e Flavio hanno festeggiato otto anni di matrimonio e Briatore su Instagram ha pubblicato una foto di quel giorno con una dedica speciale alla sua Eli: "#elisabetta #flavio oggi è il nostro anniversario...auguri moglie". Il tempo è passato, ma la passione che li lega è sempre molto forte tanto che i due non perdono occasione per rinnovare il proprio amore via social.La Gregoraci, del resto, nonostante gli impegni di lavoro che la portano spesso fuori casa, ha occhi solo per il suo bambino, Nathan, e per il marito Flavio.

E' normale che con una vita così frenetica abbia bisogno di rigenerarsi... e come se non con un massaggio a lume di candele?