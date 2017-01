Elisabetta Canalis va in surf... mentre il suo ex George si sposa a Venezia

13:29 - Mentre George Clooney pronunciava il suo fatidico "sì" a Venezia, la sua ex Elisabetta Canalis cavalcava le onde della California. Eccola in uno scatto social in bikini turchese, con la tavola sotto braccio, pronta per tuffarsi in mare: "Let's go surfin' #California #weekend", cinguetta l'ex velina, più sexy che mai e fresca, anche lei, di matrimonio...

Di cui posta ancora qualche foto ricordo. In una, scattata prima delle nozze, Eli è pensierosa davanti al suo abito bianco e alle scarpe col tacco e infradito: "In questo momento non sapevo ancora cosa aspettarmi", scrive.

Poi però un tuffo nel presente e riecco la showgirl sarda a fianco del neo-maritino Brian Perri ad una serata benefica per l'organizzazione no profit Samburu, che si occupa della purificazione dell'acqua in Kenya.



Tornata in America dopo il suo bellissimo matrimonio in Sardegna, adesso Eli è pronta a riprendere la vita di tutti i giorni. Nel suo nuovo ruolo di moglie, quello di signora Perri. E George, il suo ex stellare, che alla fine ha ceduto alle lusinghe del matrimonio, con un'altra, appartiene ormai al passato. Delle sue nozze Eli sembra curarsi ben poco!