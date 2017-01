Elisabetta Canalis, una "topolina" triste... senza fede al dito

11:53 - Una Minnie triste e un po' imbronciata, che cinguetta su Instagram:"#Halloween shopping. Noway ! That's the saddest Minnie I have ever seen". Elisabetta Canalis si prepara per la festa più "macabra" dell'anno e fa prove di travestimento. Ma, come scrive: "Non sembra che quello di Minnie sia il vestito più' divertente che abbia mai provato...". E intanto al dito manca già all'appello la fede.

Dagli abiti sexy firmati Talco, di cui è testimonial e di cui posta un video su Instagram al vestito da topolina, che, a dire il vero non sembra proprio essere di suo gradimento. Eli si sente forse più a suo agio con altri travestimenti, ma di tempo per scegliere ce n'è ancora molto, Halloween è lontano.



Tornata a Los Angeles dopo le nozze la bella ex velina, neo sposa da poche settimane del chirurgo americano Brian Perri, ha ripreso le sue attività, soprattutto mondane. Eccola con Brian al concerto dei Kings of Lions all'Hollywood Bowl, poi al compleanno di un amico e ancora mentre si allena a bordo piscina nella sua casa. Ma nel suo nuovo ruolo di moglie, la signora Perri deve vedersela già con i primi gossip "maligni", che la danno in crisi, ad appena tre settimane dalle nozze, con Brian. Colpevoli i musi lunghi dei due neo sposini fotografati all'aeroporto di Los Angeles, di ritorno dall'Italia. Ci si è messo poi anche l'incidente-svista delle mancate pubblicazioni del matrimonio, che lo rendevano nullo, almeno fino a pochi giorni fa. E adesso anche la fede mancante al dito... !