Elisabetta Canalis lascia l'ospedale con la piccola Skyler Eva

Abitino nero, occhialoni da sole, ballerine e tutta la sua vita in mano. Il settimanale "Chi" pubblica in esclusiva nel numero in edicola mercoledì 7 ottobre le prime immagini di Elisabetta Canalis mamma. La showgirl è stata fotografata all'uscita del Cedars Sinai Medical Center di Los Angels dove ha dato alla luce la piccola Skyler Eva.