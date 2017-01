Elisabetta Canalis è diventata mamma: è nata Skyler Eva Perri

Elisabetta Canali s è diventata mamma. Alle 3.43 del mattino è nata infatti a Los Angeles Skyler Eva Perri . La bimba pesa 2,8 chili e sta bene come la mamma. Che è "felicissima", come raccontano a Tgcom24 gli amici. Accanto alla showigirl, oltre al marito Brian, sono arrivati dalla Sardegna i genitori e i nonni. "La mia vita è piena di amore grazie a voi. Benvenuta al mondo", subito su Instagram è comparsa la foto di Perri con la piccola.

"Buona notte! Un abbraccio a tutti, questa notte è davvero speciale...", cinguettava su Instagram Elisabetta la notte scorsa dal Cedars Sinai Medical Center Labor And Delivery di Beverly Hills. E oggi finalmente è arrivata la tanto attesa notizia del fiocco rosa in casa Perri: Instagram è stato subito inondato da migliaia e miglia di "like".

Ad annunciare la gravidanza, a maggio, era stata proprio la Canalis con un divertente video sui social in cui con l'amica del cuore Maddalena Corvaglia confessava ai fan di aspettare una bimba. E proprio su Twitter aveva ricevuto migliaia di messaggi di solidarietà dopo la perdita del primo figlio. Adesso però per l'ex velina è arrivato il momento di sorridere nel giorno più importante della sua vita.