Elisabetta Canalis bella e struccata, lontana dalla famiglia: "Mi mancate"

"Mi sento un cesso a pedali, sudata, stanca, struccata...". Riserva per sé parole poco carine smontando un po' quell'immagine di sex symbol che riveste da anni. Ma Elisabetta Canalis si descrive proprio così in una clip su Instagram mentre chiacchiera in auto con Costantino della Gherardesca. In realtà senza make up è bellissima e in shorts e maglietta bianca sembra una ragazzina. Anche il suo partner in questo viaggio top secret in giro per il mondo lo sottolinea e l'ex velina accenna una smorfia compiaciuta. Ma scherzi a parte, Eli non dimentica il suo ruolo di moglie e madre e poprio lontano dai suoi affetti più cari condivide una foto di famiglia con un pizzico di malinconia...