Elisa Isoardi: "Si può volare anche soli". E' crisi con Matteo Salvini?

La Rete è confusa e si scatena, vuole capire se la Isoardi e il ministro degli Interni stiano ancora insieme. Ad animare la conversazione social sono i post sibillini di Elisa che su Instagram dà libero sfogo alle sue emozioni. La conduttrice ha smesso di stirare camicie e le immagini social di coppia risalgono allo scorso aprile. A colmare il profilo della Isoardi sono solo messaggi dal retrogusto amaro in cui anche gli hashtag assumono un significato di valore: "E ho imparato che si può volare anche soli se non c'è nessuno che merita il tuo cielo. Gio Evan #vero #sipuofare #credetemi".



Dopo il post mistico con una preghiera a "Maria che scioglie i nodi", meno di una settimana fa Elisa scriveva: " L'essenza dell'amore è la libertà. Libertà di essere se stessi. Libertà di sbagliare e farsi male. Libertà di rompere tutto e di ricominciare. Libertà di aver paura che tutto finisca, di far tutto perché accada, di alzarsi al mattino sperando di ricevere qualcosa, di accettare di non ricevere niente. Mille e mille volte. Sempre di nuovo. Con la corte degli stessi errori che si ripetono all'infinito. Amare non è colmare il vuoto dentro se stessi, è attraversarlo prendendo per mano l'altra persona. Amare non è idealizzare, è l'alterità. #colsorriso #libertà #sceltaquotidiana".



La scorsa settimana il vicepremier era in Liguria con i figli Federico e Mirta mentre il volto tv andava a trovare la nonna in Piemonte, ma secondo il settimanale "Chi" i due si sarebbero ritrovati a Roma dove un nuovo nido d'amore li attende. Forse.