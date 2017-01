Elisa Isoardi: "Io e Salvini ci frequentiamo... Matteo è una bella persona"

E' tutto vero quindi e la mancanza di smentite nei giorni scorsi, sul "gossip" più caldo della politica italiana degli ultimi mesi, l'aveva già fatto intuire. Adesso ad ammetterlo, con pudore tipicamente piemontese, è la stessa conduttrice di “A conti fatti”, che racconta la sua verità: lei e Matteo Salvini da qualche mese sono inseparabili.



L’ex miss cinema e il segretario leghista si conoscono dal 2009, ma hanno iniziato a frequentarsi appena tornati single (Elisa Isoardi è stata legata all’imprenditore Canio Mazzaro ex di Daniela Santanchè e di Rita Rusic).



"Sull’educazione sentimentale io cado", dice Elisa Isoardi a “Chi”. 'Sono concentratissima sul lavoro. Molte mie colleghe, da Veronica Maya a Caterina Balivo sono già sposate e con figli. Io non ho fretta anche se in amore mi ritengo una passionale e vivo tutto sino in fondo".



In quanto all'altezza, un tormentone per la Isoardi, specie con i fidanzati, la conduttrice risponde: "Matteo è più alto e più magro rispetto a quello che appare in tv. E' molto meglio dal vivo, davvero. E poi per me in un uomo è importante il cervello. E la chimica che si crea. La chimica è importante. Sono anche gelosa. Sono di Cuneo, ma possessiva come una napoletana".