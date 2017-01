Eleonora Pedron, primo balletto sexy e social con Daniele Conte

Si struscia in un balletto sexy al suo fidanzato. E' il primo scatto social che ritrae Eleonora Pedron, Ex Miss Italia ed ex di max Biaggi, insieme alla nuova fiamma Daniele Conte, fratello del ct Antonio. La coppia è stata già pizzicata dai flash, ma per la prima volta è la stessa ex reginetta di bellezza a postare l'immagine dei due avvinghiati.