Dolcenera, bikini hot da Miami

Dal freddo pungente che attanaglia l'Italia al caldo di Miami per un bagno in bikini hot. Dolcenera e il fidanzato Gigi Campanile sono partiti per un viaggio on the road negli USA: dalla California alla Florida in auto. Un tour minuziosamente documentato sul social con panorami mozzafiato, video e tanti primi piani della cantante sorridente. E dal mare arriva anche uno scatto in costume che lascia a bocca aperta.

"Partenza. Per un viaggio americano, tra la California, il Nevada e la Florida. Chissà cosa ispirerà per le nuove canzoni", scriveva solo qualche giorno fa Dolcenera prima di chiudere la sua valigia. Di strada ne ha fatta... dalla westcoast, partendo da San Francisco alla Florida dove finalmente si è potuta alleggerire dei suoi abiti e mettersi in bikini per un tuffo nel mare limpido di Miami. "Sto seriamente pensando di non tornare più...", cinguetta mentre riemerge dalle acque come una sirena sfoggiando un fisico asciutto e muscoloso.



Vacanze di coppia per la cantante che è volata oltreoceano con lo storico fidanzato Gigi al quale non è mancata una frecciatina social davanti al municipio di San Francisco: "#cityhall #sanfrancisco dopo che si è sposata lì Marylin Monroe con Joe di Maggio potrei farlo anch'io... Non so con chi...".