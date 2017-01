Dayane Mello nuda per il calendario For Men

Naturale, disinibita, ammaliante, una nuova icona di bellezza italiana pur avendo radici brasiliane. Ecco Dayane Mello in posa per i dodici bollenti mesi del calendario For Men. La 25enne carioca dalla sensualità esplosiva ha scelto di vivere in Italia ed è stata scelta per rappresentare il 2015 del mensile diretto da Andrea Biavardi.