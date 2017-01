Daniele De Rossi-Sarah Felberbaum, lite per strada

Cartellino giallo per Daniele De Rossi. Il calciatore della Roma è stato paparazzato dal settimanale Novella 2000 mentre litiga per strada con la moglie Sarah Felberbaum in dolce attesa. Il calciatore e l'attrice si scambiano parole e gesti di nervosismo.

Camminano a passo spedito, uno di fianco all'altra continuando a discutere animatamente. Lui è cupo e arrabbiato e lei nasconde lo sguardo teso dietro gli occhialoni da sole.



Dopo qualche passo per le vie di Roma Sarah e Daniele ritrovano la serenità e davanti ai flash si lasciano andare ai sorrisi. I due vanno incontro alla figlia Olivia e ritrovano la pace: infatti si allontanano tenendosi per mano.



La coppia si è sposata alla vigilia di Natale del 2015 alle Maldive. Hanno già una bambina e ora sono in attesa del secondogenito. De Rossi ha anche un'altra figlia, Gaia, 11 anni, avuta da Tamara Pisnoli, con cui è stato sposato fino al 2009 e che ora è fidanzata con Arnaud Mimran, ex di Claudia Galanti.