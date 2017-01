Daniela e Dimitri, vacanza di coppia e siparietto hot sul lettino...

Chiusa definitivamente la quasi decennale storia con Alessandro Sallusti la Santanchè è ormai uscita ufficialmente allo scoperto con il suo principe. I paparazzi non perdono una loro mossa. E a Marina di Pietrsanta i flash sono tutti per loro. Eccoli in acqua e poi sul lettino in spiaggia. Sguardi complici e sorrisi. Lei con un cappello di paglia e gli occhiali da sole, sfoggia un top e una mutandina, che fanno da costume intero, ma che mettono comunque in mostra il suo fisico ben tenuto e anche qualche particolare intimo, lui in boxer azzurri è un vero macho man. Una gran bella coppia davvero!