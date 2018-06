Costanza Caracciolo è al quinto mese: una bimba da Vieri

Le curve morbide sembravano parlare chiaro, ma la cautela è stata d'obbligo. Ora, secondo quanto scrive Spy, Costanza Caracciolo ha organizzato una serata tra amiche per comunicare la dolce novella e ufficializzare la maternità in corso. La ex velina bionda e il fidanzato Christian Vieri aspettano una bambina che arriverà in autunno.

Dopo mesi trascorsi a Miami, lei ha fatto ritorno in Italia. Prima in Sicilia dalla sua famiglia, forse proprio per annunciare la gravidanza, e poi a Milano, sua città d'adozione. Ma è stato durante uno shooting in costume da bagno a Portofino che le dolci forme della Caracciolo sono apparse in tutto il loro splendore. Costanza ha scherzato sui social mostrando “le curve” del fondoschiena, ma di fatto non ha smentito la lieta novella. E così il settimanale Spy racconta che Costy ha organizzato un ritrovo proprio per annunciare che aspetta una femminuccia. La ex velina sarebbe al quinto mese. Vieri è in America e gongola all'idea di diventare papà.