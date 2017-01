Corona in carcere, Silvia piange e Nina va all'attacco

E se a Silvia non resta che postare uno scatto di coppia e cinguettare da innamorata, la Moric prima pubblica una foto mezza nuda con le sue spettacolari gambe chilometriche in primo piano scrivendo: “Ufficialmente non ho idea di come vestirmi”. Poi uno scatto in cui è bellissima in abito da sera a una festa: “Notte così”. Ma rispondendo ai follower cinguetta un amaro commento alla triste vicenda che vede coinvolto il padre di suoi figlio: “Si è fatto arrestare davanti a lui, creando solo malessere per Carlos , ed io sarei quella cattiva... ????? Ragiona !!!!!”.



Ironico il commento del fidanzato di Nina che con una battuta commenta il tormentone Corona: “Ho controllato il contro soffitto a casa di Nina, solo tante tante Scarpe”. Già perché qualche giorno fa nel sottotetto della casa della fiduciaria di Corona, Francesca Persi, sono stati trovati un milione e 700mila euro (gli introiti in nero delle serate in discoteca). E si sospetta che altrettanto denaro sia conservato su un conto in Austria. Per questo Fabrizio è finito nuovamente in cella. E così mentre la Provvedi piange, Nina, amareggiata per quel che deve ancora sopportare il figlio Carlos, guarda avanti e su Facebook scrive: “Ciao Fabri adesso insegna agli angeli e Versare l'IVA quando ca.... c'hai voglia”.