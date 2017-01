Con il caldo le vip vanno a fondo

Dopo i Mondiali di nuoto Federica Pellegrini scappa in Sardegna con il suo principe Filippo. Tra tuffi e baci gli scatti in acqua, per lei che vi è nata, sono inevitabili: lasciato il suo fidanzato in barca, si lancian acqua in compagnia di un'amica e...clik, il selfie è servito. Anche le due ex veline sono in totale armonia con il mondo marino: Alessia Reato, in vacanza in Grecia, si mette in posa come una vera reginetta dei mari: fondale trasparente e colori cristallini si sposano perfettamente con il suo fisico perfetto da vera pin up. Giulia Calcaterra, invece, in perfetta tenuta da snorkeling accarezza un tenero riccio di mare.



Non sempre l'acqua salata è l'deale per un selfie ad occhi aperti. Ecco che Natalia Mesa Bush si rilassa in una spa in compagnia del fidanzato e si fa riprendere come se fosse comodamente sdraiata a prendere il sole su un lettino. E quando le viene fame? Nessun problema, a lei viene facile addentare una mela anche in acqua. Alessia Tedeschi si diverte a fare le bolle a bordo piscina e, la sensuale Elena Barolo che già si era aggiudicata la medaglia d'oro per il più bel lato B dell'estate, mostra le sue grazie a pelo dell'acqua.