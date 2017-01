Claudia Galanti, il topless più bello dell'estate

Claudia che non si stacca mai dai suoi figli, Tal e Liam (sul suo profilo social gioca ai pirati, cucina la pizza, si diverte con la sabbia), spesso ha al suo fianco Tommaso che anche nei momenti più bui non l'ha mai lasciata sola. Quando non c'è il suo uomo ci sono le amiche con cui Claudia si diverte tra tuffi e nuotate. E proprio poco dopo un'uscita in barca, mentre stava indossando un copricostume, le è sfuggito il seno...