Claudia Capellini, ecco "la Belen" di Giorgio Panariello

Il comico e la sosia sono innamorati pazzi e i 26 anni di differenza non li sentono proprio. Giorgio Panariello ha scelto il look da ragazzino, come mostrano le foto del settimanale Chi, per la sessione di shopping milanese con la fidanzata Claudia Maria Capellini, una modella 30enne che somiglia molto a Belen Rodriguez.

Il comico toscano sfoggia un giubbino in jeans, cappellino blu in testa, tshirt bianca e pantaloni chiari. La fidanzata indossa tshirt colorata, giubbino verde militare e una minigonna in jeans con calze a rete. La Capellini è occupata a chattare con lo smartphone, Panariello la segue portando i pacchi con i neoacquisti. La somiglianza della modella con la Rodriguez è evidente, ma come scrive Chi Belen ormai è diventata il canone di bellezza al quale tutte si ispirano, non sempre con successo.