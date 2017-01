Giorgio Panariello, curve hot per la sua fidanzata al mare

Li abbiamo lasciati avvinghiati a Formentera in mezzo al mare e li ritroviamo in Versilia stesi sul lettino mentre si regalano l'ultimo sole. Giorgio Panariello e la sua Claudia Maria Capellini, insieme da solo due mesi, sono sempre più affiatati e inseparabili. Lei, molto più giovane del comico, si abbronza in topless mentre sfoggia un lato B perfetto appena coperto da un micro costume. Lui la guarda estasiato.

Momento d'oro per Giorgio Panariello sia nella sfera privata con la sua Claudia, sia in quella professionale con lo spettacolo "Il Tour" realizzato con gli amici di una vita Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. E dopo il successo del debutto del 5 settembre a Verona, in attesa della prossima data di Milano, la coppia si regala un'altra vacanza, questa volta nella terra di Giorgio.



Ed è proprio in Versilia che "Novella 2000" li pizzica mentre si sollazzano al sole tra risate, baci e carezze, lui in boxer e lei con uno slip arancione che sottolinea le sexy curve del sedere. Forme irresistibili che nemmeno Giorgio può fare a meno di ammirare.