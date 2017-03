Chrissy Teigen: "Ho la depressione post partum e sono sotto farmaci"

Teigen, 31 anni, diventata famosa dopo aver posato per l'edizione Swimsuit di Sports Illustrated nel 2010, ha confessato di aver scoperto di avere il disturbo solo lo scorso dicembre quando le è stata diagnosticata proprio una depressione post parto. Da mesi la modella aveva manifestato una serie di sintomi ai quali non sapeva dare una spiegazione e solo ora ha trovato il coraggio di parlarne apertamente. "Ne parlo ora", si legge, "perché voglio che si sappia che può accadere a chiunque e non voglio che le persone si sentano in imbarazzo o sole".



Pur avendo una vita incredibile, con un marito fantastico e una figlia perfetta nonché un lavoro soddisfacente, la Teigen non riusciva a capire il perché fosse cosi infelice. La modella ha detto anche che è da un mese sotto antidepressivi e che presto vedrà un terapista. Ha aggiunto inoltre che forse avrebbe avuto bisogno di un supporto psicologico prima della nascita della sua piccola. Infine ha detto che anche se deve ancora avere a che fare con i dolori fisici e nonostante ci siano settimane in cui non esce di casa per giorni, il peggio è passato e la fine del tunnel è vicina.



"Sono grata", conclude, "per le persone che mi sono vicine. John è stato incredibile negli ultimi nove mesi". E su Instagram Chrissy condivide un post di ringraziamento alla rivista "Glamour": "Per avermi dato la possibilità di dividere con voi questa cosa che mi sta divorando da mesi e mesi..." e di scuse per i fa per averli tenuti all'oscuro finora.