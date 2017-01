Chicca e Giovanni, ecco la luna di miele

Come due naufraghi innamorati hanno cercato spiagge deserte e non hanno perso tempo. “Se torneremo in tre sarò felicissima” racconta al settimanale Chi Chicca Rocco, al rientro dal viaggio di nozze a Bali con Giovanni Masiero. I due ex gieffini, che si sono sposati a Verona lo scorso 30 aprile, hanno trascorso momenti indimenticabili a Bali. Ecco le foto...