Chef in mutande, Franco Noriega è il più sexy

Altro che Cracco, il cuoco più sexy è Franco Noriega, lo chef peruviano che fa impazzire New York e che in cucina indossa solo i boxer. “Giro i video nel mio appartamento, di mattina, appena alzato - spiega al settimanale Chi - quindi è naturale essere in boxer e a torso nudo: è così che vado a letto ed è così che giro per casa”.

“Non capisco il vecchio stereotipo secondo il quale un cuoco con un po' di pancia è la miglior prova della bontà della sua cucina. Per me essere in sovrappeso significa non essere in salute, ho questi addominali perché mi alleno ogni giorno e perché mangio piatti supernutrienti fatti con ingredienti sani. E' questa la formula per sentirsi bene e apparire splendidi” continua Noriega che con i suoi tutorial hot fa impazzire il web.



I suoi video a torso nudo hanno offuscato tutti gli altri chef diventati sex symbol della tv come Carlo Cracco, Marco Bianchi o Gordon Ramsey. Franco Noriega, prima di essere lo chef e proprietario del ristorante Baby Brasa di New York, è stato un modello di successo: “E' inevitabile che la gente inizialmente sia richiamata dal mio look – racconta - Questo può essere la prima motivazione all'acquisto. Ma poi sono i piatti a conquistare. E quando i clienti tornano, tornano per il cibo”.