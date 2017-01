Che pacchi queste vip! Ecco le loro spese pazze

Settimana della moda maschile a Milano e il centro della città si riempie di vip. Tanti a fare shopping in via Montenapoleone e puntualmente paparazzati dai flash. Prima uscita tra amiche, dopo l'addio a Mario Fargetta, per Federica Panicucci, baby-compere per una solitaria Elisabetta Canalis, scarpe nuove per Aldo Montano e fidanzata.

Martina Colombari, imbacuccata e impegnata con lo smartphone, gira per il centro a caccia di qualcosa di nuovo da acquistare. Cappello in testa e aria imbronciata per la passeggiata in solitaria della moglie di Billy Costacurta. Sola soletta anche Elisabetta Canalis che da quando è sbarcata a Milano con la figlia Skyler Eva e i suoi genitori, non fa altro che comprare. L'abbiamo vista alle prese con lo shopping insieme a mamma e figlia, poi da sola in centro e ora impegnata a fare incetta di abbigliamento per la sua bimba.



Pacchi e pacchetti tra le mani anche per la prima uscita pubblica di Federica Panicucci, single, ovvero dall'ufficializzazione dell'addio dal marito Mario Fargetta. E' in compagnia delle amiche e sembra rilassata e divertita con il suo consueto e contagioso sorriso.



Shopping di coppia per Aldo Montano che accompagna la neofidanzata, la modella russa Olga Plachina, a scegliere le scarpe. Nello stesso negozio incontrano Paolo Ruffini con Diana Del Bufalo e Francesco Arca...