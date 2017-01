Cecilia Rodriguez: "Mi sposo, Francesco mi ha fatto la dichiarazione"

12:24 - Dopo le sfide dell'Isola dei Famosi Cecilia Rodriguez è pronta ad affrontare un altro grande passo: il matrimonio. Ospite nello studio di "Verissimo", non ha avuto esitazioni quando Silvia Toffanin le ha chiesto se avesse intenzione di sposarsi: "Assolutamente sì! Francesco me lo ha chiesto quando sono partita, quella mattina, mi ha detto io ti voglio sposare". E c'è anche il desiderio di avere un bebé...

In studio vicino a lei l'inseparabile 'gordo' Francesco Monte che, preso alla sprovvista, un po' imbarazzato l'ha bacchettata: "Tu sei bravissima, mi vuoi mettere in difficoltà?". Ma la sorellina di Belen non si è lasciata intimorire e ha ribattuto convinta: "Certo, perché dobbiamo dire la verità. Questo uomo mi ha detto che vuole sposarmi, la mattina della partenza mentre lo stavo salutando. Mi ha confessato che non ci aveva mai pensato, ma che adesso gli è venuta voglia di farlo con me".



"E' un pensiero, una sensazione che ho provato dentro di me, dopo un po' di tempo" ha confermato il futuro marito "E' la prima volta che mi trovo a dire alla persona con cui sto una cosa del genere. Lei mi ha stimolato più di tutti gli altri rapporti che ho avuto".



Grandi progetti in vista per la coppia, tra cui anche il desiderio di diventare genitori. "Ci abbiamo pensato, ma è un po' prematuro - ha confessato Cecilia - Però la voglia di creare una famiglia c'è. Adesso siamo piccoli, io ne ho 25 e lui 27, ma fino ai 28 gli dò tempo. Poi lo mollo!". Insomma Cecilia ha già bene in testa tutte le tappe da seguire: al 'Gordo' non resta altro che andare a cercare un anello all'altezza della sua futura sposa e infilarglielo al dito prima che sia troppo tardi.