Caterina Balivo col pancione nudo fa la predica ai follower

Posta lo scatto del suo pancione nudo con i piedi nell'acqua del mare e scrive “aspettando”. Caterina Balivo non passa giorno che non aggiorni i follower sull'avanzamento della sua gravidanza tra grandi abbuffate, relax al mare e look premaman, ma non dimentica nemmeno di fare la predica ai follower.

Posta un brano del Vangelo in cui si parla della crescita del buon seme disturbato dalla zizzania e scrive: “La zizzania è sempre lì, pronta a invadere il campo del bene. Fa rumore. Si nutre di chiacchiere e calunnie. Si alimenta di disprezzo, dubbio e alterigia. Convive col bene che, al contrario, silenziosamente, come il lievito che fa fermentare la pasta, cresce e aspetta. E sa che, in fondo, ha già vinto. Felice Domenica! Da me e dal mio amico Don Francesco che ha così commentato il Vangelo ascoltato ieri a messa”. Non le manda a dire la Balivo che replica secca a chi ha tentato di farla arrabbiare...