Carmen Russo, la sensualità viene a galla: seno aumentato?

Ultimo tuffo di stagione per la coppia di ballerini che ha raggiunto il mare cristallino del Salento per assaporare ancora quel clima estivo per molti già dimenticato. Carmen ed Enzo Paolo si cimentano in strampalate acrobazie acquatiche sotto gli occhi divertiti della loro bambina. E proprio dalle immagini del Settimanale Nuovo è impossibile non ammirare il florido e tonico seno della showgirl decisamente più "importante" dell'estate del 2015. Ma a mettere a tacere i più maliziosi è proprio lei: "Non ho mai chiesto aiuto al bisturi, anche perché non ce n'è bisogno! In ogni caso mai dire mai...".



Carmen, non dimentichiamolo, fa danza da trent'anni e la sua struttura muscolare è ben allenata, così come quella del marito che di anni ne ha 67... e proprio ben portati. Proprio al settimanale la showgirl svela il segreto della sua invidiabile forma fisica: "Il mio vero allenamento è Maria. Passiamo ore a giocare sui gonfiabili o sul tappeto elastico. Sono ottimi esercizi".