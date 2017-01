Canessa e Cascella in topless, festeggiano 10 anni insieme

La Canessa ha scelto di pubblicare lo scatto ad alto tasso erotico per celebrare i dieci anni di amicizia con l'amica, conosciuta negli studi Mediaset: “Non mi importa se criticherete questa foto!! Per me è stupenda - ha cinguettato - Noi, la nostra complicità, ormai sono 10 anni insieme, si, come un matrimonio e sai quando ho iniziato ad amarti sorella mia? Quando partecipavi al Reality la Talpa!! Li’ ancora non ti conoscevo…. TU eri l’unica Concorrente VERA, con le palle, schietta e sincera, tosta, tostissima, e poi vederti con quel bambino di colore….la tua super dolcezza e sensibilità verso di lui, si capiva benissimo che saresti stata una Madre incredibile!!! Beh, Da quel momento ho detto: Ma Io Amo questa ragazza!!! E poi ci siamo finalmente conosciute, innamorate e mai più lasciate”. "Le donne speciali sono complici e sorridono; le altre competono e acidificano..” aggiunge la Cascella.