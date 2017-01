Calendario Pirelli, ecco gli scatti più bollenti lungo 50 anni di storia

Ha compiuto 50 anni nel 2014 e sulle sue pagine sono passate le donne più belle e sexy del pianeta. Per l'edizione 2016 il mitico The Cal, il Calendario Pirelli, è tornato, puntuale, atteso, unico. Annie Leibovitz ha fotografato 13 signore: da Yoko Ono a Patti Smith, da Serena Williams a Amy Schumer. Niente nudi questa volta, in mostra "la qualità delle donne". Ripercorrere mezzo secolo di foto d'autore però, attraverso le curve e la sensualità femminile, è un'esperienza che non si può perdere.