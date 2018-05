Buon compleanno Naomi, la Venere Nera spegne 48 candeline

Di origini giamaicane, Naomi è nata a Londra nel 1970. Da 30 anni sfila sulle passerelle più importanti sfoggiando un fisico da Venere Nera. Negli anni 90 era nel "Big Six", il famoso gruppo delle 6 super top model, insieme a Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Christy Turlington e Kate Moss. Ma a differenza di molte colleghe la sua carriera non ha mai subito un arresto. Prestata alla pubblicità, al cinema e alla musica, la passione di Naomi resta la moda sostenendo e promuovendo anche quella africana, non a caso a marzo ha partecipato alla Lagos Fashion Week, in Nigeria. Ma non solo. Dal 2005, con la sua iniziativa Charity Fashion For Relief, continua a raccogliere fondi a favore di svariate cause umanitarie (i proventi di quest'anno andranno a Save the Children e Time's Up).



Lo scorso aprile è apparsa sulla copertina di GQ British al fianco del rapper Skepta. Seminudi e abbracciati hanno alimentato il gossip. Una fonte vicina alla modella aveva rivelato a "The Sun": "Naomi e Skepta si sono incontrati segretamente. Sono entrambi molto creativi e questo è il motivo per cui si sono piaciuti".