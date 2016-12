Britney Spears, fisico scolpito: ad allenarla è il suo toy boy

Ha da poco compiuto 35 anni ma sembra sempre una ragazzina. Dopo un lungo periodo buio, la cantante è tornata in splendida forma fisica e nel video di "Slumber Party", il suo secondo singolo tratto dall'album "Glory", sfodera tutta la sua carica erotica mettendo in mostra le sue curve sexy.



E proprio in questa clip compare il suo personal trainer, il giovanissimo modello tutto muscoli dallo sguardo intrigante, che segue la star in palestra e non solo. Secondo rumors tra i due ci sarebbe del feeling nonostante la differenza di età (Sam Asghari ha 22 anni) che va al di là del normale rapporto professionale. avvistati fuori da un ristorante i due sembravano in confidenza. Che sia sbocciato l'amore? I fan si dividono, alcuni tifano per la coppia, altri pensano che non possa funzionare. Britney per ora si limita a fare acrobazie con lui... solo in palestra.