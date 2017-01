Bianca Balti... addosso solo un asciugamano

Un asciugamano per coprire parte del seno e null'altro. Bianca Balti, la top model italiana apprezzata in tutto il mondo lascia senza fiato per la sua naturale bellezza. Con i capelli raccolti e uno sguardo intenso si lascia immortalare di fronte ai Faraglioni al largo di Capri, prima di concedersi un bagno... senza filtri.

Portamento e look non sono passati inosservati al recente Festival del Cinema di Venezia e a distanza di pochi giorni la ritroviamo al mare del Sud mentre in barca si gode, con un bikini bianco molto sexy, un tramonto dai colori spettacolari. E' perfetta. Un tuffo nello stesso luogo magico in cui ha girato importanti spot e poi un asciugamano a coprire parzialmente il décolleté.



Tornata in super forma dopo la nascita della sua seconda bimba, Mia, Bianca non ha nulla da nascondere. Del resto lo ha recentemente confermato: "La nudità è espressione della mia libertà, del mio essere aperta". E ai fan piace proprio così.