Belen, ultimo selfie da Ibiza e spunta un nuovo corteggiatore

Si è sempre dichiarata single e lo ha anche ribadito in un'intervista esclusiva a Tgcom24, ma agli sgoccioli della sua lunga vacanza a Ibiza, Diva e Donna affianca al nome di Belen Rodriguez quello di un altro uomo, Maurice Mobetie, imprenditore di origini latine residente a Zurigo. La showgirl argentina aveva partecipato la primavera scorsa al compleanno di "Momo" in Svizzera, e secondo il settimanale pare che lui non sia volato alle Baleari per caso.

E' con un sexy selfie in costume che Belen comunica ai suoi fan che la sua permanenza a Ibiza è giunta al termine. E' stata una vacanza all'insegna del relax e del divertimento e per i giornali di gossip anche un modo per attribuirle presunte storie. Da quella con il calciatore Marco Borriello a quella con il pilota di MotoGp Andrea Iannone. E ora se ne aggiunge un altro. Si tratta di Maurice Mobetie, un aitante imprenditore con la fama di playboy a cui sono stati attribuiti flirt con Rihanna e con Sylvie Meis, modella e showgirl olandese. "Momo" e Belen si erano già incontrati nel locale di lui, il Club Flamingo, in Svizzera, proprio in occasione del compleanno dell'imprenditore. In quella festa la Rodriguez e Claudia Galanti avevano ballato tutta la notte. A distanza di qualche mese Mobetie vola a Ibiza, proprio dove soggiorna la showgirl argentina. Casualità?