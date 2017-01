Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi, la seduzione arriva di profilo

14:06 - Profilo ad alto tasso erotico per Belen che su Instagram mostra un sideboob appena coperto dalle sua mani. Complimenti anche a quello di Alessia Marcuzzi che, con un selfie, evidenzia le curve del suo seno sgusciato fuori dalla canottiera. Non meno eccitanti i profili delle scollature estreme: Kim Kardashian, Valentina Lodovini e Rocio Morales ne sanno qualcosa.

Con o senza reggiseno, quelle curve del décolletté appena accennate sono spesso più seducenti di un topless.



Impossibile non ammirare quelle linee, praticamente perfette, di Belen. La conduttrice con uno scatto in bianco e nero mette in luce una "mezza luna" del suo seno e il risultato è davvero hot. Anche Alessia Marcuzzi, sdraiata sul letto, cede a un selfie dall'alto molto interessante: dalla canottiera sgusciano le curve del suo florido seno. Lo spettacolo di quel vedo non vedo è assolutamente provocante. Così come il profilo di Claudia Galanti completamente nuda sdraiata in una piscina e di Cristina Buccino che augura il buongiorno da New York, con un sideboob di tutto rispetto.



Audaci e non da meno sono quei profili nudi che si intravedono da scollature vertiginose. Molto sexy quelle dell'attrice italiana Valentina Lodovini che mostra un seno formoso e naturale sul red carpet del Roma Film Festival e ugualmente degno di nota è quello della collega Rocio Morales che mette in luce le sue grazie appena coperte da una giacca arancione. La più sfacciata è Kim Kardashian: per lei una giacca nera aperta evidenzia delle curve bollenti...