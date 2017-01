Belen e Marco Borriello, ecco i baci a Ibiza

Ritorno di fiamma confermato tra Belen e Marco Borriello. Dopo gli indizi che vedevano la coppia insieme a Ibiza, il settimanale Chi pubblica le clamorose foto del bacio che i due si sono scambiati nella piscina della lussuosa villa che il calciatore possiede alle Baleari. Romantiche gite in barca verso le spiaggia più belle di Formentera, pranzi in spiaggia con la famiglia e pomeriggi in villa.

Belen e il calciatore non apparivano così intimi da otto anni, da quando cioè era finita la loro storia d'amore. I due non si sono mai veramente persi di vista, ma si sono definitivamente riavvicinati lo scorso inverno, dopo che Belen aveva annunciato la sua separazione. Dopo un periodo di riflessione i due, come aveva annunciato Chi, sono tornati a fare coppia. E Iannone? Il campione di MotoGp, che Belen aveva sempre definito "un caro amico di famiglia", nelle ore in cui la showgirl e Borriello si scambiavano i baci pubblicati da Chi era impegnato in una gara in Germania.



Cala Moli è la scenografia della serie "Belen-Borriello ci riprovano". I due dopo tanti indizi si ritrovano a trascorrere le vacanze nello stesso posto, anzi nella stessa spiaggia. Uno accanto all'altra. Lo provano le foto dei fan che li ritraggono sulla stessa sabbia. E lo confermano le foto dei paparazzi pubblicate da Chi.



Poco più a sud, invece, c'è Stefano De Martino, ex marito della Rodriguez. Anche lui stanziato a Ibiza per le ferie. Scatta foto da Es Vedra. E guarda caso anche la sua amica ballerina Elena D'Amario sta trascorrendo le vacanze proprio da quelle parti. Nessun selfie di coppia, ma scenografie simili dall'isola dei gossip.