Belen e il messaggio dell'anello... per Iannone o De Martino?

“Con Iannone ti sei lasciata?” “No”. Belen Rodriguez sul palco del Maurizio Costanzo Show spiazza tutti. Non conferma l'addio dal pilota, eppure con Andrea non la si vede da tempo. Vede molto Stefano De Martino , ma questa è un'altra storia. E mentre tutti sono incollati davanti alla tv per guardare la showgirl in versione bomba sexy, lei spiazza ancora e sfoggia un anello vistoso e lussuoso. Non un anello qualsiasi. Sarà un messaggio rivolto a Iannone o De Martino? Chi lo ha regalato alla Rodriguez come pegno d'amore?

E se tutti si interrogano se sia stato l'anello di fidanzamento di Stefano o quello di Andrea, Belen provoca e gioca postando sul suo Instagram Stories il particolare dell'anello in primo piano quasi a voler sottolineare il gesto di averlo indossato in tv, davanti a tutti, un messaggio chiaro per qualcuno. Ma per chi?



“Non parlo più della mia vita privata, quando avrò comunicazioni importanti da dare farò un tweet. Non commenterò più, vi ho divertito troppo, basta. Sono mamma, sono arrivata a una certa. Mi sono resa conto che mi sono pronunciata troppo e mi sono tolta la mia privacy” taglia corto lasciando i curiosi senza risposte.



E si infastidisce se Maurizio Costanzo la solletica con una domanda maliziosa al fratello Jeremias: “Quanti cognati hai avuto grazie a Belen?”. La showgirl si stizzisce: “Scusa Maurizio, ma tu quante mogli hai avuto? Alzi la mano chi ha avuto solo un fidanzato. Tutti cambiano fidanzato”. Ma l'anello quello no. E c'è chi giura che quell'anello prezioso non sia un pegno d'amore, ma che se lo sia comprato da sola. Troppo avanti...