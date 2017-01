Belen e Iannone, tattoo d'amore e cena in famiglia

Dicono che Belen sia nervosa. Per questo alza il dito medio verso i flash quando viene sorpresa per strada con Iannone. E si arrabbia con i fotografi che la vogliono immortalare durante la presentazione delle sue borse. Anche lo scatto social pubblicato dal fratello Jeremias in un noto ristorante argentino sembra rappresentarla con il broncio, stanca o scocciata. Perché?



Impegnata in tv con Striscia la notizia e con Tu Si che vales, la Rodriguez non è mai ferma. La vita mondana non manca, gli impegni da mamma con Santiago pure, e il pilota le ruba le restanti ore libere. Ma ora che ha iniziato questa nuova storia d'amore, i fan non aspettano altro che gli scatti felici e sereni di una Belen bella innamorata.