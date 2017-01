Behati Prinsloo, pancino al sole

ANGELO CON SORPRESA La Prinsloo incinta, Levine papà

Dolci novità tra gli Angeli di Victoria's Secret: Behati Prinsloo è incinta e aspetta il suo primo figlio dal marito Adam Levine. La modella e il frontman dei Maroon 5 si sono sposato in Messico nell'estate del 2014 e sono al settimo cielo per la cicogna in volo.