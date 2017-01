Barbie Ferreira, sì alle curve morbide e no al fotoritocco

Io sono me stessa, non importa cosa pensano le altre persone. Non essere ritoccata nelle immagini è una cosa molto importante per me", ha detto la modella: "Sono felicissima e onorata di far parte di qualcosa di così speciale come la campagna Aerie e del successo che sta avendo, forse il mondo è pronto al cambiamento", aggiunge. Un messaggio che Barbie, con i suoi chiletti in più rispetto agli standard ufficiali vuole trasmetter a tutte le ragazze dalle forme generose: "Vorrei che sapessero che non c'è bisogno di portare sulle spalle ogni giorno il peso del raggiungimento di standard quasi impossibili...". E su Twitter Barbie parla di "crudeltà della gente nei confronti del corpo", smentendo categoricamente chi associa la salute ad un corpo magro e sportivo: "Molti mi dicono che sono in sovrappeso e per questo malata, ma non è vero, io sto benissimo e continuerò a mangiare per nutrirmi e ad allenarmi, ma soprattutto a dire no a ritocchi che alterano la vera bellezza".