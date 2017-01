Barbara d'Urso, festa di compleanno in stile Anni 70

Dress code: rigorosamente Anni 70. Barbara d'Urso ha festeggiato a Milano un compleanno importante: 58 anni. Per tutta la notte si è ballato sulle note degli Abba e di Dancing Queen. Agli invitati - da Valeria Marini ad Anna Falchi e Ana Laura Ribas, da Rocco Siffredi a Daniela Santanchè - è stato consegnato uno speciale kit per tuffarsi nella magica atmosfera. Ed è stato subito Mamma Mia's Party.

Una esplosione di colori, tra sorrisi e tanto divertimento. Con una maxi torta di sette piani con i colori dell'arcobaleno che ha lasciato tutti senza parole. Alla festa non potevano mancare gli amici di sempre, come l'onorevole Santanchè tutta d'oro vestita, ma anche la collega politica Stefania Pezzopane, scortata dal giovane fidanzato Simone Coccia. E ancora Luna e Paolo Berlusconi, Giorgio Restelli, Marcella Bella, Dalila di Lazzaro, Platinette, Andrea Leotska, Alex belli con la moglie, Jonathan Kashanian e tanti altri.



"Il vero regalo siete voi a casa che mi seguite - ha detto la conduttrice di Pomeriggio Cinque ai suoi telespettatori - sono certa di conoscervi tutti: mentre state stirando, in ospedale, nella carceri, nelle case di riposo. Sono felice di passare ogni giorno con voi".