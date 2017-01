23 dicembre 2015 Aurora Ramazzotti, sigari e champagne per i suoi 19 anni La figlia di Eros e Michelle Hunziker è pronta per spiccare il volo e si prende le sua prime "boccate" di libertà Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:46 - Champagne, sigarette e persino un sigaro cubano. Al party per i suoi 19 anni Aurora Ramazzotti si è proprio scatenata, come mostrano gli scatti di Settimanale Nuovo. Un drink dopo l'altro, pose da star ormai navigata e dopo il brindisi in famiglia al Cafè di famiglia (Trussardi, ndr) in discoteca con gli amici per una notte di divertimento...

Sarà un anno di cambiamenti quello che verrà per la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. La giovane conduttrice di X Factor Daily, concluso con successo il suo debutto televisivo, andrà infatti a vivere da sola a gennaio, lasciando il nido di mamma Michelle. In quanto alla tv Aurora pare abbia trovato proprio lì la sua strada, lavorare sotto i riflettori le è piaciuto e vuole continuare. Il tempo è dalla sua parte, a soli 19 anni il mondo dello showbiz è ancora tutto da scoprire. Intanto però si prende le sue prime boccate di libertà con un sigaro cubano a ribadire la sua voglia di crescere... forse un po' più in fretta di quanto dovrebbe. I giovani sono così, vogliono bruciare le tappe e si perdono spesso la gioia di restare bambini il più a lungo possibile, godendo dei privilegi che questo comporta.