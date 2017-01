Aurora Ramazzotti compie 20 anni, gli auguri di Michelle ed Eros

Michelle Hunziker posta uno scatto nel seggiolone quando la piccola Aurora con gli occhiali da sole si preparava a sbranare la sua pappa: “Quando penso a te da piccola ho questa immagine davanti... eri una bimba tranquilla, bisognava svegliarti con le cannonate e sapevi stare in tutte le situazioni! Infatti dicevo sempre a tutti che eri quasi "finta" da quanto eri buona. Dove ti si metteva stavi. Una cosa non bisognava fare però con te... rubarti il cibo dal piatto, disturbarti mentre mangiavi... guai!!!!? eri pronta a piantare una forchettata nelle mani di chi provava a privarti del tuo piatto di pasta! Avevi già le idee ben chiare! Mi emoziono a pensare al momento che sei nata esattamente 20 anni fa tra un ora e 23 minuti...avevi la boccuccia a cuore e mi guardavi con quei occhietti dolci che ti sono rimasti. Auguri amore mio per i tuoi 20 anni....ti amo Mamma@therealauroragram”.



Eros invece pubblica un video con la piccola Ramazzotti infortunata ma tenerissima e scrive: “Il tempo passa in fretta ma l'amore si rafforza ogni giorno di più, sembra ieri e avevi già le idee molto chiare. Auguri per i tuoi bellissimi 20 anni”.