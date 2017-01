Aurora Ramazzotti, bocciata a Londra, in ateneo con Michelle Hunziker

Ha ammesso di non essere mai stata bravissima in classe e per questo si è vista bocciare la richiesta di ammissione al King's College di Londra, città che Aurora ama particolarmente. "Non avevo voti abbastanza alti", ha confessato candidamente la figlia di Eros Ramazzotti. Ma ha comunque deciso di riprovarci, non all'estero, ma a Milano, città in cui vive e lavora. Non dimentichiamo infatti che ha condotto con successo fino all'anno scorso la striscia quotidiana di X Factor.



E proprio all'Università Cattolica ci è andata con la Hunziker che ha spiegato: "Auri ha scelto la facoltà di Sociologia a indirizzo spettacolo. Inoltre continuerà a lavorare...".



Londra resterà sempre nel cuore di Aurora. "Lì ho ricordi bellissimi, come l'ultimo viaggio con mia madre un paio di mesi prima che partorisse Sole. E' stato il nostro modo di chiudere una fase della nostra vita", ha confessato la Ramazzotti che però vola spesso in Inghilterra dall'amica del cuore Sara Daniele.