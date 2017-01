Aurora Ramazzotti, al mare con papà Eros

In vacanza con papà. Dopo che mamma Michelle Hunziker ha dichiarato che le piacerebbe diventare presto nonna e che sarebbe bello restare incinta insieme alla figlia Aurora, la Ramazzotti si prende una pausa di riflessione e vola in vacanza con Eros. Un salto in bikini sulla spiaggia al tramonto e tanto divertimento per padre e figlia.

Aurora salta in alto e mostra il fondoschiena in bikini nero. I follower commentano e la riempiono di complimenti. Papà Eros, fotografato dalla figlia, fa la stessa mossa, poi ancora più in alto in una sfida giocosa al salto più bello. La foto è firmata "ruriramazza" come simpaticamente il cantante chiama la figlia. Ora non resta che attendere altri post per vedere altre scenette familiari e soprattutto i due pezzi di Aurora.