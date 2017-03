Ashley Graham, la modella curvy stavolta posa... nuda

Di recente protagonista di un servizio hot per lo speciale Swimsuit del celebre Sports Illustrated, Ashley porta avanti con sempre maggiore impegno la sua battaglia contro un modello di donna ossessionata dalla dieta e dalla perfezione. Non che lei non si mantenga in forma e non conduca uno stile di vita sano. Tutt'altro! Ma senza vergognarsi della sua taglia 48-50 e delle sue generose forme, che non esita a mettere in mostra...