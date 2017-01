Laura Chiatti è di nuovo single

E' finita con Davide Lamma

3/9/2013

foto Olycom

Look da viaggio per la bella Laura Chiatti, in partenza da Roma per tornare in Umbria a casa di mamma e papà... da single. La bionda attrice infatti e il fidanzato, il cestista Davide Lamma, si sono lasciati dopo tre anni: "Completamenti incompatibili".

Sembravano inseparabili e invece, in questa strana estate di coppie scoppiate, anche loro sono giunti al capolinea. I rumors si rincorrevano da giorni, poi la stessa Chiatti ha rotto il silenzio e a "Chi" ha ufficialmente annunciato la fine della sua love story: “Ci siamo lasciati perché ormai eravamo completamente incompatibili“. ha spiegato l'attrice, da poco tornata da un viaggio in Egitto proprio con Davide Lamma. L'ultima vacanza insieme, poi ognuno per la propria strada.



E quella di Laura la porta nella sua terra d'origine a casa dei genitori, forse per trovare un po' di consolazione per la fine di questo amore. Da tempo la Chiatti aveva lasciato intendere che le cose tra lei e Lamma non andavano bene. Diverse le aspettative per il futuro. Lei avrebbe voluto sposarsi e mettere su famiglia, lui si era sempre dimostrato ostile. Adesso la bellissima attrice umbra è di nuovo single e in attesa di un nuovo cavaliere.