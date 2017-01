Elisabetta Canalis, Krav Maga e sexy relax

In bikini in piscina, lato B scolpito in primo piano

3/6/2013

foto Instagram

Prima pugni e calci, poi relax in piscina a mostrare il fisico tonico e scolpito da tanto allenamento. Elisabetta Canalis posta gli scatti del suo week end a Los Angeles, tra palestra di Krav Maga, la disciplina di arti marziali di cui è fan, e sessione di tintarella in micro bikini, lato B scultoreo in primo piano.

"EnjoyingLife #LA #sun #weekendevviva !!", cinguetta la sexy showgirl, cappello di paglia in testa, bikini nero succinto e curve strepitose, da una piscina a Los Angeles. Poco prima l'ex velina aveva documentato invece il suo training di Krav Maga in palestra. Inizio dell'allenamento: ore 7 del mattino.



Eli sferra calci e pugni a volontà ad uno "sfortunato" compagno di palestra, in canotta,leggings e guantoni, muscoli e addominali scolpiti sono in bella evidenza, la sexy showgirl sarda non è un un'avversaria facile, sembra di capire. Quel che è certo è che fa sul serio, durante l'allenamento guai a contraddirla. Dopo però rieccola in versione mansueta e più "femminile", pausa relax e scatto da dietro con focus sul lato B scolpito. Chi non vorrebbe avere un "incontro", non necessariamente di Krav Maga, con una così?